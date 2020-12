Alberi per i nuovi nati

L'iniziativa era stata già varata per i nati nel 2018. Per quelli del 2019, invece, non ha potuto avere luogo per il mettersi di traverso del Covid-19. Ma anche i neonati di Nerviano dello scorso anno, come quelli di due anni fa, avranno un albero a loro dedicato nel parco della memoria di via dei Boschi.

L'iniziativa era stata già varata per i nati nel 2018. Per quelli del 2019, invece, non ha potuto avere luogo per il mettersi di traverso del Covid-19. Ma anche i neonati di Nerviano dello scorso anno, come quelli di due anni fa, avranno un albero a loro dedicato nel parco della memoria di via dei Boschi. "Purtroppo quest'anno - spiega il primo cittadino Massimo Cozzi - considerata l'emergenza sanitaria in corso non è possibile organizzare alcun tipo di manifestazione pubblica che possa coinvolgere i tenitori e i bambini nati o minori adottati nell'anno 2019". Ciò non toglie, però, precisa il sindaco, che le piante celebrative siano in arrivo. "Stiamo provvedendo a ordinare - prosegue Cozzi - 12 alberi con l'intenzione di mettere a dimora, sempre in quella zona, queste piante più grandi rispetto alle piantine forestali che vengono normalmente piantate in queste occasioni, ognuna delle quali a simboleggiare i bambini nati o minori adottati in ogni mese dell'anno 2019". Ogni pianta sarà dotata di una targhetta con i nomi dei nati. Una soluzione certamente di ripiego ma l'unica possibile in un periodo emergenziale come questo. E un passo che comunque salvaguarda una tradizione cui il comune di Nerviano ha voluto dare inizio e continuità con convinzione e passione. Anche come "Segnale di fiducia e speranza - conclude Cozzi - per le nuove generazioni collegandolo alla valorizzazione dell'ambiente".

