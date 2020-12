La gestione del centro sportivo

Per il momento la gestione è diffusa. Sul futuro del centro sportivo di via Carducci, però, la giunta del sindaco di Dairago Paola Rolfi conta di cambiare passo con un unico gestore.

Per il momento la gestione è diffusa. Sul futuro del centro sportivo di via Carducci, però, la giunta del sindaco di Dairago Paola Rolfi conta di cambiare passo promuovendo una gara volta a designare un unico gestore. Al momento i soggetti coinvolti sono Tennis club Dairago e Unione Sportiva Dairaghese. Rolfi specifica nei dettagli la motivazione alla base della modifica di orientamento gestionale voluta dalla giunta: "La gestione del campo sportivo ha rilevanza economica - afferma - e l'Amministrazione comunale si è sempre mossa nel rispetto dell'assegnazione degli spazi; riteniamo che quel centro abbia notevoli potenzialità fino a questo momento non adeguatamente valorizzate, proprio perché siamo convinti di questo il nostro intento è di procedere con gara pubblica all'affidamento a un unico gestore, riteniamo infatti che riproporre il vecchio modello a due gestioni non consenta di dare massima espressione alle potenzialità dell'impianto". Rolfi aggiunge che al problema si sarebbe già potuto mettere mano con esito positivo se, conclude, "Fosse stata presentata dalle due associazioni una proposta congiunta di gestione, cosa finora non avvenuta".

