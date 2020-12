Buoni spesa: ad oggi 2050 euro

Tredici domande (tutte accettate) e 2050 euro già erogati. Sono i numeri dei cosiddetti buoni spesa alimentari che il Comune di Arconate ha attivato per far fronte all'emergenza Covid.

Tredici domande (tutte accettate) e 2050 euro già erogati. Sono i numeri dei cosiddetti buoni spesa alimentari che il Comune di Arconate ha attivato per far fronte alla difficile emergenza Coronavirus. "Ricordiamo che i contributi stanziati dal Governo e ricevuti ammontano complessivamente a 35.138,77 euro - scrivono dallo stesso Comune - I fondi rimanenti sono, quindi, di 33.088,77 euro. Per richiedere i buoni spesa è possibile consultare tutte le info sul sito internet istituzionale www.arconate.org".

