Seconda giornata di vaccini

Seconda giornata di campagna antinfluenzale a Castano. Altre 100 dosi di vaccini, allora, che nelle scorse ore sono state fatte, grazie alla collaborazione con Ats. Nella 'Casa dei Castanesi', che abbiamo messo a disposizione dei medici di base per far fronte all’emergenza Coronavirus - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - altri 100 cittadini che non rientravano nella precedente giornata antinfluenzale hanno potuto vaccinarsi in totale sicurezza. Permettetemi un ringraziamento speciale ai nostri medici, ai volontari instancabili della Protezione civile di Castano e a tutti i funzionari comunali per la grande collaborazione e per aver reso un importante servizio alla nostra comunità".

