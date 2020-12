Laboratori per test Covid

L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha diramato un bando volto a verificare laboratori disponibili ad effettuare test sierologici, antigienici e molecolari in paese.

L'emergenza Covid-19 continua a mordere. E il comune di Busto Garolfo, per fronteggiarla a dovere, vorrebbe dotarsi di un alleato in più. L'Amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi ha deciso di diramare un bando volto a verificare laboratori disponibili ad effettuare test sierologici, antigienici e molecolari sul territorio cittadino "A prezzi - spiega la stessa Biondi - calmierati per la cittadinanza". Tutto dovrebbe definirsi entro il 9 dicembre. "Ci sembra - prosegue il sindaco bustese - un'occasione importante per andare incontro a un'esigenza sentita da molti e anche un modo per avere maggiore contezza riguardo alla situazione dei contagi nel nostro territorio, il lavoro continua con intensità e attenzione". Un'iniziativa che costituirà un ulteriore elemento di peso per tenere sotto controllo la situazione contagi sul territorio bustese sul piano qualitativo e quantitativo a tutto beneficio della popolazione.

