Lavori ecocentro: tocca agli uffici

Il suo nuovo volto è stato presentato alla popolazione un paio di mesi fa. Adesso l'ecocentro di Casorezzo è pronto a ricevere un'ulteriore iniezione di ammodernamento. L'Amministrazione comunale del sindaco Pierluca Oldani ha, infatti, messo in campo per lo scopo una somma di 140 mila euro all'interno delle proprie variazioni di bilancio. E' lo stesso primo cittadino a rendere noto in che cosa consisteranno queste migliorie. "I lavori - afferma - si concentreranno sulla sistemazione degli uffici che sono posti a fianco della struttura vera e propria, dove sarà collocata la parte di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e questo consentirà inoltre di poter liberare lo spazio cortilizio situato dietro il poliambulatorio". Un intervento che va ad aggiungersi agli elementi innovativi già introdotti con il primo treno di lavori grazie al quale la struttura è stata dotata di una nuova pesa, una nuova garitta, cassonetti interrati e la possibilità per un veicolo di passare anche quando ve ne sia un altro già in sosta.

