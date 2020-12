A Corbetta tamponi e USCA

Il sindaco Marco Ballarini e la sua amministrazione sono riusciti ad attivare a Villa Pagani un punto tamponi rapidi e un’Unità di continuità assistenziale.

Un punto tamponi rapidi e un’Unità di continuità assistenziale a Corbetta: sono i risultati del lavoro dell’Amministrazione comunale guidata da Marco Ballarini, che fin dall’inizio della pandemia da Covid-19 si è data da fare per garantire ai cittadini assistenza, aiuto e supporto in questo delicato momento storico. Villa Pagani diventa, così, un vero centro gestione della pandemia a livello comunale e sovracomunale, con personale sanitario specializzato: una équipe congiunta USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale), infermiere di Famiglia e di Comunità (IdFC) e assistente sociale. “L’esperienza di sinergia organizzativa tra l’ASST Ovest Milanese, il Comune di Corbetta e l’ATS Metropolitana tramite le USCA, costituisce un modello di collaborazione in cui crediamo per far fronte alla necessità di monitorare e seguire al domicilio i malati di Covid-19 - ha affermato il Primo cittadino dai social - Le USCA di ATS rappresentano un grande supporto all’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri per effettuare la gestione domiciliare di pazienti positivi al Covid o con sintomi riconducibili al virus, che non necessitano del ricovero in Ospedale, così da ridurre la pressione sui Pronto Soccorso e liberare gli ospedali per la cura delle malattie ordinarie”. Sempre Villa Pagani ospita anche da qualche giorno un nuovo punto tamponi rapidi drive through, ovvero senza scendere dall’auto in totale sicurezza (previa prenotazione obbligatoria online), nato in collaborazione con Lifebrain e Centro Medico Corbetta. L’esito viene comunicato al paziente nel giro di dieci minuti, con esecuzione immediata del tampone molecolare in caso di esito positivo del primo test, senza costi aggiuntivi. “Questo è un punto di partenza per Corbetta e per tutto il territorio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro