Un Natale con le 'bollicine'

L’Albero del Duomo è divenuto negli anni il simbolo del Natale per la città di Milano e Coca Cola ha scelto di realizzare quest’anno un albero poetico e sostenibile.

Un grande albero al centro e tanti, più piccoli, intorno. E luci visibili da diversi punti della città, di colore rosso, a richiamare il colore storico dello sponsor. È il progetto firmato Coca Cola per il grande albero di Natale che è stato allestito in questi giorni in piazza Duomo a Milano. L’Albero del Duomo è divenuto negli anni il simbolo del Natale per la città di Milano e Coca Cola ha scelto di realizzare quest’anno un albero poetico e sostenibile (hanno fatto sapere dall’azienda). L’albero centrale è circondato da piccoli alberi vivi che verranno ripiantati al termine del periodo natalizio, creando un’eredità verde per il capoluogo lombardo. “Le luci che illuminano l’albero saranno visibili da diversi punti della città per comunicare anche a distanza l’energia viva del cuore di Milano”. Quest’anno, però, inevitabilmente non sarà un Natale come gli altri, per questo “diventa ancora più importante lo spirito di condivisione e Coca Cola invita tutti a donare, riscoprendo il valore della solidarietà e il piacere di compiere gesti di generosità, come mai prima. Per il quarto anno consecutivo - hanno annunciato dalla società - Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti”. “Per permettere a tutti di donare e fare qualcosa per gli altri, quest’anno il Coca-Cola Christmas Market vivrà su Amazon dove sarà possibile acquistare tre tipologie di Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata e donare ulteriori pasti alle persone in difficoltà”.

(foto Andrea Cherchi)

