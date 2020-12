Inveruno: 96 i positivi

Una situazione in miglioramento, senza dubbio, ma con ancora alcuni criticità (ieri per esempio 10 nuovi positivi in più) che richiedono prudenza e attenzione in questa fase.

"I nostri concittadini positivi oggi sono 96 - commenta il sindaco Sara Bettinelli - 6 concittadini positivi sono ricoverati in strutture ospedaliere del territorio, mentre 4 non sono domiciliate nel nostro Comune. Quest’oggi 10 concittadini hanno ricevuto l’esito del tampone risultato essere positivo; quindi sono nuovi cittadini positivi rispetto a ieri.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 168.

32 sono i concittadini oggi ufficialmente guariti per esito negativo del tampone di verifica o per decorrenza dei 21 giorni di quarantena, gli ultimi 7 dei quali trascorsi senza sintomi.

Alcuni dati in più...

I concittadini positivi suddivisi per fasce di età:

0-10:1

11-20:0

21-30:5

31-40:14

41-50:21

51-64:25

+65:30

La situazione nella nostra Comunità è in lento miglioramento. Viviamola con soddisfazione, ma sempre con attenzione alta perchè il virus ha si rallentato la diffusione, ma non è scomparso. Continuiamo a fare squadra!"

Elaborazione Grafica di Carlo Ravizzoli

