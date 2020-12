'OrientaTorno in... studenti e docenti - on line'. Un viaggio virtuale, con i ragazzi di terza Media, alla scoperta dei vari indirizzi dell'istituto superiore di Castano Primo.

Un viaggio digitale alla scoperta dei vari indirizzi dell'istituto superiore 'Torno' di Castano. L'occasione per dialogare con gli insegnanti ed alcuni alunni. E, allora, si comincerà sabato 5 dicembre, il primo di 3 incontri (gli altri sono in calendario il 19 dicembre e il 9 gennaio), con 'OrientaTorno in... studenti e docenti - on line', l'iniziativa promossa dalla scuola di piazzale Don Milani e rivolta ai ragazzi di terza Media. Per iscriversi, basterà compilare il form sulla home page 'iscrizioni orientatorno' entro 48 ore prima dell'evento.

