Sala Civica ai laureandi

La Sala Civica di Buscate verrà data in uso gratuito per la discussione delle tesi di laurea, come richiesto da mozione cofirmata dai consiglieri di minoranza Franca Colombo di Insieme per Buscate e Valeriano Ottolini di Obiettivo Comune. “Ringraziamo il Sindaco Fabio Merlotti e tutti i colleghi consiglieri di maggioranza e il capogruppo di Buscate Possibile, Monica De Bernardi, per l’unanime approvazione – commentano Colombo e Ottolini - Il fascino di questa sala garantisce la solennità di un momento da celebrare degnamente per il suo grande valore, inoltre le dimensioni della sala permetteranno di garantire la partecipazione dei parenti con i necessari distanziamenti, oltre alla disponibilità della necessaria tecnologia per la discussione da remoto delle tesi di laurea. In pratica la sala perfetta, insieme ai propri cari per un giorno importantissimo. Ricordiamo che la sala è disponibile gratuitamente a qualunque laureando ne faccia richiesta presso gli uffici comunali”.

