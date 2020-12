Rioni sotto l'Albero

Anche se sarà un Natale particolare... con meno luminarie e tanti pensieri, "perché non partire con l’addobbare le vie dei rioni con i colori che li distinguono"?

Quest’anno abbiamo tutti quanti bisogno che l’evento natalizio diventi anche un segnale non solo contro questo virus, ma soprattutto contro l’immobilismo legato alla fatalità che toglie ogni tipo di reazione e di iniziativa.

Ed allora perché non partire con l’addobbare le vie dei rioni con i colori che li distinguono: un modo come un altro per dire che i CAPITANI non mollano mai, che sono i primi a muoversi sul campo per dare una svolta all’abulia di questo triste periodo.

Non siamo intenzionati a dare premi basati sulla classifica di chi ha avuto l’idea migliore nel rendere più bello il proprio rione, perchè sarà più grande l’appagamento nel vedere la soddisfazione negli occhi dei cittadini per quello che stiamo facendo.

Dunque attraverso il passaparola, visto che non possiamo fare diversamente, diamoci degli obiettivi che possano passare dalla teoria alla pratica, così da non perdere questa occasione tanto ghiotta da essere realizzata con la fantasia che ognuno metterà in bella mostra nelle vie e nelle piazze delle nostre comunità di CUGGIONO e di CASTELLETTO.

Abramo Bellani

Presidente del Comitato dei Rioni

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro