Rugby Parabiago e Coop Lombardia insieme per un servizio gratuito di spesa a domicilio, rivolto alle persone che da sole non riescono a provvedere.

Per aiutare chi è in difficoltà, specie nel momento dell'emergenza pandemica, 'Due mani in più' sono sempre preziosissime. Rugby Parabiago e Coop Lombardia ne sono consapevoli e si sono strette, appunto, le mani proprio in un progetto che porta questa denominazione. "I galletti del Rugby Parabiago 1943 - si legge in una nota - tornano a scendere in campo con un servizio gratuito di spesa a domicilio con cui, dal 2001, Coop Lombardia supporta tutti coloro che, per ragioni di età e salute, non sono più in grado di svolgere autonomamente le più elementari attività quotidiane; le forti braccia dei rugbisti si aggiungono ora a quelle degli altri volontari per la consegna gratuita dei generi di prima necessità e chi ne faccia richiesta sul territorio". Insomma, il Rugby Parabiago va decisamente in meta... nel cuore di molte persone prostrate in questo momento dalla sofferenza e dal bisogno che il Covid ha ulteriormente evidenziato. Il servizio, spiega ancora la nota, "E' rivolto a persone anziane e disabili adulti con difficoltà motorie in situazioni di non autosufficienza, soli o con rete parentale non in grado di provvedere a tali attività in modo autonomo e a persone che, per motivi di salute, non sono in grado temporaneamente di provvedervi da sole". Chi avesse esigenza di fruire del servizio potrà contattare il numero 392/7101033 il lunedì dalle 9 alle 12. La spesa richiesta sarà annotata da un operatore e poi fatta recapitare al domicilio della persona interessata il giorno successivo. Ancora una volta sport e solidarietà dimostrano di avere in comune ben più della sola lettera iniziale.

