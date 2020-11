Rimozione eternit ex fonderia

Il problema sembra in via di risoluzione. L'eternit-amianto presente sul tetto dell'edificio della ex fonderia di via Monfalcone ad Arluno dovrebbe, infatti, togliere presto il disturbo.

Il problema sembra in via di risoluzione. L'eternit-amianto presente sul tetto dell'edificio della ex fonderia di via Monfalcone ad Arluno dovrebbe, infatti, togliere presto il disturbo. "Abbiamo stanziato 140 mila euro per l'effettuazione dell'intervento di rimozione - spiega - con cui procederemo ad un intervento sulla presenza di eternit sul tetto che attende da tempo". Il sindaco Moreno Agolli, per chiarire la situazione, ricostruisce per sommi capi la cronistoria di come si sia svolta la vicenda: "Quanto abbiamo stanziato ha carattere preventivo - dice - con la controparte avevamo avuto un primo incontro andato deserto, poi ne è venuto un secondo che ci ha dato risposte non soddisfacenti al cento per cento, la controparte ha manifestato la volontà di agire per la comunità nella direzione della risoluzione del problema ma noi, in via cautelativa, abbiamo disposto uno stanziamento per il 2021". Il primo cittadino arlunese ha chiarito che "In ogni caso il comune, nel caso in cui dovesse provvedere direttamente all'operazione, chiederà ai proprietari la rifusione dei soldi spesi per l'intervento".

