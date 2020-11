Vaccinazioni anche il 7 dicembre

Dopo il confronto con Ats e l'appuntamento di qualche giorno fa, a Castano ci sarà anche una seconda data per le vaccinazioni antinfluenzali. Il 7 dicembre, dalle 10.30 alle 13.30.

L'avevano chiesta, fin da subito, e adesso è arrivata l'ufficialità. Già, perché dopo il confronto con Ats e l'appuntamento di qualche giorno fa, a Castano ci sarà anche una seconda data per la campagna vaccinale antinfluenzale, ossia il prossimo 7 dicembre dalle 10.30 alle 13.30, sempre nella 'Casa dei Castanesi'. "Voglio ricordare alla popolazione che le prenotazioni dei vaccini partono da lunedì e terminano venerdì negli orari indicati - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Come fare? Basterà inviare una mail a segreteria [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it oppure chiamare il 329/5908571 (dalle 9 alle 12). Da sottolineare che i vaccini sono destinati solo per i castanesi over 65 o con patologie croniche o acute con esenzione, fino ad esaurimento delle 150 dosi a disposizione".

