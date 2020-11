Magenta si fa bella per Natale

L'Amministrazione si prepara al Natale: allestimento dell’albero di Natale e del Presepe in Piazza Liberazione e luminarie in giro per il paese.

La città di Magenta si fa bella, anche in vista del Natale. È di questi giorni la notizia dello stanziamento da parte dell’Amministrazione comunale di 10.000 euro a sostegno dei commercianti per l’installazione delle consuete luminarie festive. A ciò si aggiunge l’allestimento dell’albero di Natale e del Presepe in Piazza Liberazione, il tutto a completo carico dell’Amministrazione. “In quest'anno così difficile dovremo fare a meno di tutti gli eventi che di solito caratterizzano questo periodo di festa, ma questo non ci impedirà di celebrare il Santo Natale - ha commentato il Sindaco, Chiara Calati. - Lo spirito di comunità è più forte che mai, così come lo sono le nostre tradizioni. Il Presepe riempirà come sempre il centro della nostra città, la piazza Liberazione, come segno di speranza per il futuro, di protezione per l’intera comunità. L’albero di Natale e le luminarie vogliono essere un simbolo che la città non si ferma, vuole reagire e vuole guardare oltre l’emergenza. Spesso i simboli rappresentano la forza e la volontà. Lo stanziamento previsto è stato definito considerando le risorse necessarie per gli aiuti alle famiglie in difficoltà, che stiamo già programmando per il mese di dicembre”. Non solo luminarie, però, ma anche interventi di miglioramento e riqualificazione del manto stradale che interesseranno tutta la città a partire dagli interventi più urgenti, per un investimento totale di 400.000 euro. Ecco il dettaglio di tutte le aree interessate: sigillatura dei giunti della pavimentazione stradale in massetti di porfido in via IV Giugno; rifacimento dello strato di fondazione stradale ed estensione del nuovo tappetino di usura in via Brodolini e in via Mainaga; riqualificazione della pavimentazione stradale di: via Milano (tratto compreso tra via Mazzini e viale dello Stadio), via Cattaneo (intera via), via Crivelli (tratto compreso tra via Pilo e via Baracca), via Novara (tratto compreso tra via Monviso e via Brocca), via Negri (tratto compreso tra Corso Italia e tratto chiuso), via Espinasse (tratto compreso tra via Cavallari e via Saffi), via Caprotti (tratto compreso tra via Garibaldi ed il numero civico 19). “L'intensa attività amministrativa non si ferma, continuiamo a guardare al futuro con fiducia e coraggio e a lavorare per la città”.

