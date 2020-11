Fornaroli: forse chiude un reparto Covid

Che qualcosa stia cambiando è evidente, che l'emergenza sia finita invece no. Ma vi meno pressione sull'Ospedale: a giorni chiuderà uno dei sei reparti Covid.

Che qualcosa stia cambiando è evidente, che l'emergenza sia finita invece no. Ma le notizie che provengono dall'Ospedale Fornaroli di Magenta iniziano a far ben sperare. Dopo settimane di intesa pressione sul Pronto Soccorso, con punte anche di 70 pazienti da ospedalizzare, i nuovi arrivi sono minori e più scaglionati e, fortunatamente, iniziano ad esserci alcuni posti disponibili. Ecco allora che nei prossimi giorni, molto probabilmente, uno dei sei reparti 'Covid' verrà sanificato e riconvertito per i ricoveri ordinari.

Le notizie che provengono dall'Ospedale, però, è giusto segnalarlo, non parlano di arrivo di casi meno gravi, ma semplicemente in numero minore. Vi sono ancora giovani e anziani in condizioni molto serie così come è parere diffuso tra il personale che la riapertura in zona arancio è forse un po' azzardata. "Se l'Ordine dei Medici consigliava di far scendere la 'curva' fino al 20 dicembre un motivo ci sarà..." commentano medici e infermieri.

Ora però è il momento della consapevolezza e della responsabilità, solo così si potrà ridurre l'impatto di una probabile terza ondata.

