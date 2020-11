Magnago Covid: più guariti che positivi

Segnali in parte importanti quelli che arrivano da Magnago e Bienate per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Già, perché ci sono più guariti che positivi. Purtroppo, però, si registra anche il quarto decesso di questa seconda ondata.

Segnali in parte importanti quelli che arrivano da Magnago e Bienate per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Già, perché ci sono più guariti che positivi. "Ad oggi, infatti - scrive il sindaco Carla Picco - abbiamo 169 persone che hanno superato il virus, mentre i cittadini in quarantena per contatto sono 120; le positività, infine, 135, di cui 7 ricoveri in ospedale. Purtroppo, però, dobbiamo dolorosamente comunicare il quarto decesso nel nostro Comune in questa seconda ondata; ci stringiamo alla famiglia nel cordoglio. Come si evince dai dati, tante e troppe situazioni ancora di difficoltà per il contagio: per loro, e per noi, deve continuare l’impegno quotidiano ad azioni responsabili, utili ed indispensabili per continuare a frenare l’andamento dei contagi. Il cammino è ancora lungo: timidi segnali di miglioramento debbono essere rafforzati e ciò dipende anche da noi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro