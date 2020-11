Controlli anti Covid

Controlli a tappeto, ma, finora, nessuna infrazione significativa rilevata. Prosegue a tutto campo l'attività della Polizia Locale di Nerviano per le misure anti Covid.

Controlli a tappeto, ma, finora, nessuna infrazione significativa rilevata. Prosegue a tutto campo l'attività della Polizia Locale di Nerviano per verificare l'effettivo rispetto delle misure per il contrasto al corona virus da parte dei cittadini del territorio. "La Polizia Locale- spiega in una nota il sindaco Massimo Cozzi - oltre ai controlli sulla mobilità delle persone, assembramenti ed esercizi commerciali, bar, ristoranti, ha iniziato apposita verifica sugli autobus extraurbani che passano sul nostro territorio. Nella prima settimana sono stati controllati circa una sessantina di autobus e non sono state rilevate infrazioni. In particolare tutti gli automezzi controllati rispettavano la riduzione del 50% dei posti e i passeggeri utilizzavano in maniera corretta la mascherina". Cozzi conclude ringraziando gli agenti "Per il grande lavoro che stanno facendo in un momento veramente difficile, sempre in prima linea sul territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro