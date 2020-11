Nuovi alberi all'asilo

Crescono i bambini e crescono le piante... un segno e un binomio importanti per ogni comunità. Amministrazione e WWF hanno posato nuove nuove piante all'Asilo Nido.

Crescono i bambini e crescono le piante... un segno e un binomio importanti per ogni comunità. Cuggiono rinnova l'iniziativa di mettere nuove piante presso la Scuola dell'Infanzia cittadina, rendendo sempre più verde il luogo in cui i nostri bambini crescono.

Lo scorso giovedì, infatti, il consigliere delegato Rosalba Mangialardi, il sindaco Giovanni Cucchetti e Maria Teresa Benedetti per il WWF hanno fatto visita ai bambini per una bella sorpresa: "Abbiamo partecipato alla messa a dimora di arbusti ornamentali donati dal WWF di Cuggiono - commenta - Le educatrici potranno così, insieme ai bambini, prendersene cura insegnando loro la bellezza e il rispetto della natura.

Ringrazio il WWF di Cuggiono e la sua Presidente Maria Teresa Benedetti per aver donato gli arbusti e le educatrici dell’Asilo Nido per aver coinvolto i bambini in questa iniziativa".

Un bellissimo segno, sicuramente apprezzato dai bimbi, che vedranno crescere insieme a loro queste nuove piante.

