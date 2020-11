I 105 anni di Pina

Con le dovute attenzioni, soprattutto in questo periodo di Coronavirus, oggi 26 novembre 2020 Giuseppina Ghidoli spegne le sue 105 candeline.

Anno dopo anno, record dopo record. E con le dovute attenzioni, soprattutto in questo periodo di Coronavirus, oggi 26 novembre 2020 Giuseppina Ghidoli spegne le sue 105 candeline. Un traguardo importantissimo, unico, che raggiunge ancora con una certa lucidità.

Ma ricordiamo la sua storia... davvero incredibile: Giuseppina Ghidoli è nata il 26 novembre del 1915 a Cuggiono e ha assistito, sin da giovanissima, la famiglia dell’avvocato Innaccaro, diventando praticamente una loro congiunta. Ma Giuseppina non è nota in paese solo per la sua età avanzata, vissuta serenamente: la cuggionese infatti è stata sempre attiva nel settore del volontariato, con un’attenzione particolare rivolta al mondo dei giovani. In tanti la ricordano impegnata nel chiosco del vecchio oratorio femminile e nella colonia estiva di Miazzina. E, fino a pochi anni fa, anche per la sua presenza alle celebrazioni in Basilica, ora più saltuarie ma comunque significative.

Fino a questa estate era quasi autosufficiente, ma ora è tempo che un aiuto la assista almeno in alcuni momenti della giornata. Oggi, per la particolare occasione, anche il parroco don Angelo Sgobbi l'ha ricordata nella catechesi del giovedì. Certo, visto il traguardo, non è sicuramente la festa che si meriterebbe, ma l'amore e l'affetto della famiglia ha saputo sopperire anche alle distanze.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro