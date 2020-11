Altre mascherine in dono e che, subito, sono state date alle Forze dell'ordine ed ai sanitari della casa di riposo, impegnati in prima linea contro il Covid-19. Stavolta a fare l'importante e fondamentale omaggio è stata la ditta 'Electromotor spa' di Castano Primo.

Altre mascherine in dono e che, subito, sono state date alle Forze dell'ordine ed ai sanitari della casa di riposo, impegnati in prima linea contro il Covid-19. Stavolta a fare l'importante e fondamentale omaggio è stata la ditta 'Electromotor spa' di Castano Primo. "Voglio ringraziarla a nome di tutta la comunità - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un belllisimo gesto di generosità, una solidarietà da apprezzare in questo delicato momento di emergenza che la nostra città intera sta affrontando".

