Un altro decesso e nuovi positivi

"Purtroppo un nostro concittadino, positivo, quest’oggi è deceduto - spiega il sindaco Sara Bettinelli - a fronte di alcune guarigioni abbiamo però anche altri 4 positivi, per un totale di 207".

Aumentano, giorno dopo giorno, i cittadini positivi inverunesi e di Furato che guariscono e si 'negativizzano'. Ma, purtroppo, la lunga seconda ondata del Coronavirus continua a segnare drammaticamente la comunità.

"Sul fronte Covid 19 ad Inveruno e Furato abbiamo notizie di diverso tenore - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Purtroppo un nostro concittadino, positivo, quest’oggi è deceduto. Ci stringiamo tutti ai familiari in questo momento di dolore.

I concittadini positivi oggi sono 207; 4 sono i cittadini che oggi hanno ricevuto l’esito del tampone positivo.

Le persone positive ricoverate sono 7, di cui oggi due nuovi concittadini.

7 concittadini positivi non sono domiciliati nel nostro Comune.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 351.

I concittadini quest’oggi ufficialmente guariti, per esito negativo del tampone o per decorrenza dei 21 giorni gli ultimi 7 dei quali senza sintomi, sono 13.

Da inizio pandemia ad oggi:

420 sono le persone risultate positive al Coronavirus;

190 sono le persone conclamate positive guarite;

23 sono le persone conclamate positive decedute (di cui 10 nella seconda ondata).

Giorno per giorno continuiamo con pazienza, serietà e buon senso, a fare ciascuno la nostra parte"!

