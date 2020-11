Villa e i progetti di utilità collettiva

Puc: anche a Villa Cortese si sta lavorando affinché possano presto partire. Una preziosa mano per le varie attività del Comune e pure in ambito sociale.

Quando decolleranno i Puc (Progetti di utilità collettiva, ndr) a Villa Cortese? Se la domanda posta dall'opposizione di 'Nuovamente Villa' all'Amministrazione comunale non si presta a fraintendimenti, altrettanto chiara è la risposta di quest'ultima. "Per quanto riguarda i Puc - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - ci siamo mossi praticamente subito chiedendo tra metà e fine ottobre alle associazioni del terzo settore di presentarci dei progetti in vari ambiti, dal decoro urbano alla pulizia, e siamo fermamente intenzionati a farli partire. Il meccanismo è complesso, ma abbiamo messo in pista quanto era necessario per dare fiato al progetto e contiamo in breve tempo di farlo decollare. Crediamo molto nel loro sviluppo e, quindi, è nostra volontà farli partire al più presto". I progetti di utilità collettiva si candidano pertanto, anche sotto il cielo di Villa Cortese, a diventare una preziosa mano per le varie attività svolte dal Comune e a supporto di chi abbia desiderio di impiegare in modo socialmente utile il proprio tempo.

