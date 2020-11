Sei decessi in due giorni

Magenta è tra le città del nostro territorio più coinvolte da questa seconda ondata di coronavirus e negli ultimi due giorni ha contato ben sei decessi. "Il numero dei contagiati sale a 729, di cui 53 dimessi, 32 persone in ospedale e 334 al domicilio".

I due volti della medaglia: da un lato aumentano i guariti, dall'altro i decessi non si fermano. Magenta è tra le città del nostro territorio più coinvolte da questa seconda ondata di coronavirus e negli ultimi due giorni ha contato ben sei decessi.

"Sale a 15 il numero delle vittime da Covid -19 nella seconda fase della pandemia - ha commentato il sindaco Chiara Calati - Il numero dei contagiati sale a 729, di cui 53 dimessi, 32 persone in ospedale e 334 al domicilio. I guariti sono 295.

Attenzione e prudenza rimangono quindi le parole d'ordine per cercare di limitare il contagio in questi giorni in cui, finalmente, si respira un po' di ottimismo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro