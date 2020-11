L'elenco dei commercianti

L'ultima iniziativa dell'Amministrazione comunale: un elenco di tutte quelle attività che, nel periodo di emergenza, effettuano consegne a domicilio o dove poter andare a fare acquisti.

App o sito del Comune, non fa differenza, perché l'obiettivo è unico: promuovere e far conoscere quelle attività commerciali di Turbigo che effettuano consegne a domicilio oppure nelle quali è possibile recarsi di persona per fare acquisti. L'emergenza che si affronta e si vince da squadra, insomma, ed è, allora, proprio in questa direzione che si stanno muovendo il sindaco Christian Garavaglia e l'assessore Mattia Chiandotto. "Come Amministrazione comunale, con il patrocinio di Confcommercio Magenta e Castano Primo - spiegano - abbiamo deciso di promuovere un'ulteriore iniziativa nata per valorizzare il tessuto commerciale cittadino. Grazie al fondamentale aiuto dei nostri commercianti, infatti, stiamo cercando di venire incontro alle esigenze del paese in questo periodo di lockdown". Da qui, pertanto, l'idea di creare un elenco, dove chiunque potrà avere un quadro di quei negozi che svolgono sia il servizio di asporto e/o di domicilio, sia gli esercizi che possono stare aperti con le limitazioni previste dalla normativa vigente. E ciò, come detto, potrà avvenire tramite l'App o direttamente sul sito www.comune.turbigo.mi.it.

