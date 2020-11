Casorezzo: sindaco positivo al Covid

Si è sottoposto al tampone e ha avuto una notizia che non si vorrebbe mai ricevere. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, è risultato, infatti, positivo al Covid-19.

Si è sottoposto al tampone e ha avuto una notizia che non si vorrebbe mai ricevere. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, è risultato, infatti, positivo al Covid-19. Per uno come lui abituato a essere molto dinamico e ad andare avanti indietro per il comune per verificare le esigenze del paese davvero una brutta botta. E il suo primo pensiero, nel rivolgersi ai cittadini con i quali condivide sempre puntualmente sul profilo social del Comune le varie novità, è per il suo vice Rosella Giola chiamata a reggere in sua vece le sorti del comune in questo momento difficile: "Mi dispiace dover sovraccaricare di lavoro la vicesindaco - scrive- ma è una persona in gamba e so che riuscirà a gestire il tutto". Ai cittadini chiede a loro volta di "Darle una mano in questo periodo di operatività ridotta da parte mia". E non manca di ringraziarli per "I numerosi messaggi di sostegno che mi avete mandato". Assicurando che farà in modo che "Questi giorni di isolamento non diventino tempo sprecato per Casorezzo".

