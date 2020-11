Esercizi Spirituali d'Avvento

I 18-19enni, i giovani ed i loro educatori potranno seguire la diretta online sul canale YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano, dalle ore 21.00 alle ore 21.45, con la predicazione dell'Arcivescovo, Mons. Mario Delpini.

Gli Esercizi spirituali consentono ai giovani di fermarsi a riflettere sul proprio cammino spirituale e di gettare lo sguardo in avanti per un ulteriore discernimento circa le scelte di vita.

Ecco perché dal 23 al 25 novembre 2020 i giovani ambrosiani si ritroveranno online per l’ormai tradizionale appuntamento degli Esercizi spirituali di Avvento: un’occasione comunitaria per pregare e per prepararsi a vivere il Natale di Gesù, sostenendo la propria appartenenza ecclesiale.

In un clima particolarmente curato quanto al silenzio e alla preghiera, queste tre serate consentiranno ai giovani di ritagliarsi un tempo adeguato per stare con Gesù, porsi in ascolto della Parola e meditarla alla luce delle indicazioni del nostro Arcivescovo e riflettere intorno alle proprie scelte di vita quotidiana, giungendo ad intuire qualcosa di più delle verità della vita e della fede.

Il titolo degli Esercizi spirituali sarà “In attesa della Sua venuta”: i Cantici nel Vangelo di Luca.

Il Vangelo dell’infanzia di Gesù non è un semplice racconto, non è soltanto cronaca. È Vangelo, rilettura delle promesse antiche e della storia di Gesù alla luce della Pasqua. Soltanto gli evangelisti Luca e Matteo ci regalano qualche traccia dei primi anni della vicenda di Gesù. Gli eventi della passione, morte e risurrezione di Cristo illuminano ogni momento del cammino del singolo e dell’umanità.

I cantici di Maria, Zaccaria e Simeone sono uno degli elementi originali del Vangelo di Luca, esprimono l’attesa del Messia da parte del popolo di Israele: l’alleanza antica si protende verso il compimento, la storia si comprende in un disegno di grazia.

Sono i cantici che la Chiesa prega ogni giorno nella liturgia delle ore, gustando la compagnia del Risorto e in attesa del Suo ritorno glorioso. Descrivono desiderio ed attesa, atteggiamenti spirituali tipici del tempo di Avvento. Attraverso questi cantici ci educhiamo alla preghiera, ci lasciamo ammaestrare dallo Spirito Santo perché impariamo a stare in dialogo costante con Cristo che ci chiama ad essere suoi amici.

In modo particolare quest’anno desideriamo metterci in ascolto di una sapienza che viene dall’alto. La lettura integrale del Vangelo di Luca, proposta ai giovani negli itinerari di fede, è un’occasione per ricevere tale dono dello Spirito, per rileggere le nostre esperienze di vita alla luce della Parola che mostra sempre una prospettiva di grazia. Lo Spirito ci trasfigura e rinnova unendo la nostra umanità a quella di Gesù, Parola fatta carne.

A questo riguardo il nostro Arcivescovo Mario Delpini, nella proposta pastorale “Infonda Dio sapienza nel cuore” (pag. 59), ci dice che “la sapienza che viene dall’alto è quell’attitudine ad affrontare il prevedibile e l’imprevisto, la sorpresa meravigliosa o l’irrompere dello spavento con l’animo del credente, con la condivisione della visione cristiana della vita che ci rende popolo, dentro una storia, in cammino verso il compimento”.

In occasione degli Esercizi spirituali, ci porremo quindi in ascolto del Signore vivo che ci parla e condivideremo la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, consapevoli di appartenere a Gesù e alla Chiesa, guidata dallo Spirito attraverso il ministero di Papa Francesco e nella nostra Diocesi attraverso la cura del nostro Arcivescovo Mario con i suoi Vicari.

Condivideremo la fede ed in particolare ci metteremo in ascolto della Parola che sempre ci conduce nel mistero della nostra interiorità e ci aiuta a riconoscere ed accogliere la voce di Dio nella nostra storia.

DATE, ORARI E TEMI DELLE SERATE

Lunedì, 23 novembre 2020 – dalle ore 21.00 alle ore 21.45 – Con MARIA il MAGNIFICAT: in ascolto di Lc 1,39-56

Martedì, 24 novembre 2020 – dalle ore 21.00 alle ore 21.45 – Con ZACCARIA il BENEDICTUS: in ascolto di Lc 1,59-79

Mercoledì, 25 novembre 2020 – dalle ore 21.00 alle ore 21.45 – Con SIMEONE il NUNC DIMITTIS: in ascolto di Lc 2,22-35

NOTE CIRCA LA DIRETTA ONLINE

I 18-19enni, i giovani ed i loro educatori potranno seguire la diretta online sul canale YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano, dalle ore 21.00 alle ore 21.45, con la predicazione del nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini.

Le riprese saranno effettuate in diretta dalla Chiesa di S. Maria del Rosario in Milano

