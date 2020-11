Inveruno: crescono ancora i contagi

La situazione è e resta delicata. Sabato, per esempio, si è registrato un ulteriore decesso e il conteggio dei 'positivi' è di 232 ma vi sono anche alcune guarigioni.

"Sul fronte Covid 19 ecco la situazione ad oggi (domenica) nella nostra Comunità - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - 232 sono i nostri concittadini positivi, 21 più di ieri.

Dei concittadini positivi 7 sono ricoverati in strutture ospedaliere del nostro territorio e 7 non sono domiciliate ad Inveruno. 371 sono le persone in quarantena obbligatoria.

Le buone notizie: 15 concittadini positivi da oggi hanno terminato la propria quarantena per sopraggiunto tampone negativo o perché sono decorsi 21 giorni di cui gli ultimi 7 senza sintomi. 13 concittadini oggi hanno terminato il periodo di quarantena obbligatoria e quindi si riappropriano della propria quotidianità.

Con tanta pazienza e resilienza...continuiamo a fare squadra!"

