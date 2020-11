Corso di operatore informatico

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi/e in uscita dalla scuola Secondaria di primo grado; corso per l'acquisizione di una qualifica professionale triennale di operatore informatico.

Una nuova opportunità per i cittadini di Magnago e non solo. 'Promos Centro di Formazione Professionale-Ente', accreditato da Regione Lombardia per i Servizi Formativi e per il Lavoro sito in via Mameli 11 a Magnago, propone ai ragazzi/e in uscita dalla scuola Secondaria di primo grado un corso finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale triennale di operatore informatico. L'iniziativa prevede un percorso professionalizzante con un periodo di stage in azienda, alternanza scuola-lavoro o apprendistato. Per saperne di più, sono in programma due open day (solo previo appuntamento telefonico, 0331/785195 - Fax 0331/282225; mail coordinamento [at] promosformazione [dot] it - segreteria [at] promosformazione [dot] it) il 28 novembre e il 19 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30.

