Monetine per la Corona

1, 2 o 5 centesimi: il ricavato servirà come piccolo aiuto per finanziare la Corona del Rosario luminosa inaugurata il 7 ottobre nel Parco Mariano di Madonna in Campagna

A volte non si sa come poterle impiegare. Le si ha in tasca, ma sono troppo piccole e difficilmente spendibili. Adesso, però, la parrocchia di Vanzaghello offre un'allettante opportunità a chi abbia il proprio portafoglio ricolmo di monetine da 1,2 e 5 centesmi per poterle utilizzare e per di più in modo utile e nobile. Il parroco don Armando Bosani ha, infatti, deciso di raccoglierle in quanto, spiega, "Il ricavato servirà come piccolo aiuto per finanziare la Corona del Rosario luminosa inaugurata il 7 ottobre nel Parco Mariano di Madonna in Campagna". Basterà che chi le possiede le depositi nella cassetta di sicurezza della Parrocchia di Sant'Ambrogio. E, quindi, monete di difficile impiego potranno in breve tempo essere al servizio di una semplice, ma significativa opera di devozione cristiana.

