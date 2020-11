Covid-19: ancora un aumento

Ad Inveruno altre 5 nuove positività: sono ora 218 i cittadini ufficialmente con Covid-19, 7 i ricoverati e 371 in quarantena. Una positività anche nella RSA cittadina".

Prosegue anche nella comunità inverunese il contagio della seconda ondata di Coronavirus. Certo, vi è un rallentamento generale dei casi, ma purtroppo le nuove positività vengono costantemente aggiornate ogni giorno.

"n relazione alla situazione dettata dalla pandemia nella nostra Comunità la situazione oggi è la seguente: 218 sono i nostri concittadini positivi, 5 più di ieri - spiega il sindaco Sara Bettinelli - 7 sono i nostri concittadini, positivo, ricoverati presso strutture ospedaliere del nostro territorio. Le persone in quarantena obbligatoria sono 371.

In uno spirito di piena collaborazione e trasparenza tra Comune e la nostra RSA siamo stati informati che è stata effettuata una attività di screening a tutti gli ospiti dalla quale è emerso che un ospite è positivo.

Il concittadino, dimesso dall’ospedale dove è stato ricoverato per motivi che esulano dal Covid, come da protocollo stava già trascorrendo il tempo prestabilito in isolamento prima di poter riprendere la vita di Comunitá all’interno della RSA.

Tutti gli altri residenti sono risultati negativi.

La situazione è monitorata con attenzione dai gestori della struttura, che stanno gestendo con puntualità questo difficile momento che dura oramai da mesi, e l’aggiornamento con il Comune è sempre costante.

La situazione generale continua ad imporci estrema attenzione e senso di responsabilità.

Cari concittadini grazie per la vostra fondamentale collaborazione!"

