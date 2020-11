Magnago Covid: un altro decesso; 164 i positivi

Un altro cittadino che, purtroppo, è venuto a mancare. La situazione Covid-19 a Magnago e Bienate: Le persone positive sono 164, di cui 11 ricoverate - scrive il sindaco Carla Picco".

Un altro cittadino che, purtroppo, è venuto a mancare. Lo ha comunicato il sindaco di Magnago e Bienate, Carla Picco, nell'aggiornare su quella che è la situazione Covid-19 nel capoluogo e in frazione. "Alla famiglia giunga il nostro più sincero abbraccio - ha scritto - Quindi, le persone positive ad oggi sono 164, di cui 11 ricoverate in ospedale. I guariti, invece, sono 86 e 250 coloro che si trovano in quarantena per contatti stretti e/o casi clinici. Come vedete anche Magnago, come il resto della Lombardia, presenta numeri severi che non possono farci abbassare la guardia nemmeno per un istante e per nessuna ragione".

