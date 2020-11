Bettinelli... sindaco virtuoso

Inveruno è in finale nel concorso 'Il gioco del sindaco', lanciato dall'Associazione Comuni virtuosi: il sindaco Sara Bettinelli, infatti, rientra nella rosa degli 11 sindaci reputati più virtuosi in tutta Italia e presto sapremo se sarà proprio lei ad aggiudicarsi il titolo.

Inveruno è in finale nel concorso 'Il gioco del sindaco', lanciato dall'Associazione Comuni virtuosi: il sindaco Sara Bettinelli, infatti, rientra nella rosa degli 11 sindaci reputati più virtuosi in tutta Italia e presto potremo scoprire se sarà proprio lei ad aggiudicarsi l'ambito titolo. I suoi meriti? Di sicuro l'essersi contraddistinta per aver saputo portare a casa il mega finanziamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico, il cui progetto nonostante le difficoltà dovute anche al coronavirus, sta comunque proseguendo a passi spediti. “Amo la mia Comunità, per la quale ho idee talvolta considerate folli, che con l’impegno e a fianco una squadra spettacolare, si tramutano spesso in realtà – commenta Bettinelli a proposito della candidatura – Sono onorata di questo riconoscimento, che però va a tutta la squadra, di cui io faccio la front woman. Se non ci fosse un team coeso e sempre sul pezzo, nulla sarebbe possibile. Quindi merito a loro. Ora ci sono altre sfide molto importanti da affrontare e gestire; questa nota positiva ci ricambia dell’impegno e della dedizione che poniamo quotidianamente nella nostra attività”.

