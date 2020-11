Riaprono i 'Corsi nel Cassetto', organizzati e promossi da Fondazione per Leggere, un'occasione per approfittare in modo costruttivo di questo periodo di pausa forzata.

Riaprono i 'Corsi nel Cassetto', organizzati e promossi da Fondazione per Leggere, un'occasione per approfittare in modo costruttivo di questo periodo di pausa forzata causa semi-lockdown e formarsi, acquisendo nuove competenze. Collegandosi al sito corsinelcassetto.net è possibile registrarsi e accedere a più di 10 offerte formative in modalità webinar brevi (da 2 a 4 incontri), da seguire in diretta, comodamente da casa propria. Alcuni titoli dei corsi? Dal 'Bon ton del regalo' al 'Bon ton della tavola', passando per il 'Furoshiki – L'arte di confezionare pacchetti regalo', la maggior parte è orientata verso il periodo natalizio, ma non mancano anche corsi sulla cosmesi o sulla casa.

