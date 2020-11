'Linea diretta' per l'emergenza

È tornato ad Inveruno il servizio 'Linea diretta', il numero di telefono per aiutare tutti coloro che sono in quarantena nella gestione della normale routine domestica.

È tornato ad Inveruno il servizio 'Linea diretta', il numero di telefono attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, volto ad aiutare tutti coloro che sono in quarantena nella gestione della normale routine domestica. Per tutti coloro che sono positivi o sono in quarantena fiduciaria o stanno attendendo l'esito del tampone, basta chiamare il Comune al numero 353/4056360 o mandando una mail a lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it, per facilitare il tracciamento dei casi Covid-19 e per avere una mano nel fare la spesa o nel reperire i farmaci. Chi deve prenotare la spesa, può farlo chiamando entro giovedì alle 16, con consegna il venerdì. Il numero è attivo anche per chiunque abbia dubbi o domande riguardanti il coronavirus o i comportamenti corretti da tenere nei suoi riguardi.

