L'area dell'ex piattaforma

Chi se la vorrà prendere? E, soprattutto, per farne che cosa? La domanda su cosa ne sarà dell'area tra le via Sabotino e Ciro Menotti fino a qualche tempo fa quartier generale della piattaforma ecologica ora in via Novara resta intatta. Già, perché alla procedura d'asta indetta per aggiudicare quel terreno si sono presentate zero persone zero. L'area risulta essere a proprietà diffusa ovvero per circa il 71 per cento nelle mani di 'Legnano Patrimonio' (ora in liquidazione), per il 23,50 di Amga e per il 5,07 di alcuni privati. Su di essa campeggia indubbiamente l'interesse del comune che vuole vederci chiaro sulle intenzioni di quell'area non propriamente di secondo piano né per quanto riguarda le sue caratteristiche né per quanto concerne la sua ubicazione. E non è un caso che il discorso abbia finito per scaldare un po' gli animi nell'ultimo consiglio comunale andato in archivio sabato scorso. Con il consigliere di opposizione Franco Brumana del 'Movimento dei cittadini' ad evidenziare che "Quell'area è di importanza strategica per Legnano e occorreva cercare un preventivo dialogo con i proprietari" e il sindaco Lorenzo Radice ad affermare che il discorso deve essere affrontato a un livello più ampio, ovvero quando si parlerà di rivedere da cima a fondo il Pgt con la relativa processione di piani attuativi che peraltro al documento urbanistico sopravvivono finché non giungano a scadenza. Il prezzo a base d'asta era stato fissato in 3 milioni e mezzo di Euro e, per il momento, quindi, non vi è chi se la sia sentita di sobbarcarsi una simile cifra per mettere le mani su un'area pur di indubbia appetibilità per la sua rilevanza strategica. Sul cosa ne debba nascere, quindi, l'interrogativo resta intatto. E la risposta che ne emergerà non sarà certo irrilevante per lo sviluppo della città.

