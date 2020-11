Alzaia Villoresi chiusa

I Comuni interessati sono cinque: Arconate, Parabiago, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Busto Garolfo. Per tutti loro l'alzaia del canale Villoresi resterà chiusa fino al 3 aprile.

I Comuni interessati sono cinque: Arconate, Parabiago, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Busto Garolfo. Per tutti loro l'alzaia del canale Villoresi resterà chiusa fino al 3 aprile dell'anno a venire. A renderlo loro noto è stato il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi che, nel periodo in questione, dovrà eseguire opere di impermeabilizzazione del canale principale. Chi, quindi, desidera percorrere ancora quei luoghi in mezzo al verde per potersi garantire un po' di ristoro e tranquillità sarà chiamato a pazientare per qualche periodo. Con la consapevolezza che, quando potrà tornare a farlo, potrà contare per quei tratti su un supplemento di sicurezza. L'opera che il Consorzio si appresta a compiere e i cui lavori sono appena iniziati discende dalla legge che regola il 'Piano straordinario di interventi nel settore idrico'. Per la creatura che fu progettata nel 1862 da Eugenio Villoresi per venire incontro al discorso dell'irrigazione nelle pianure asciutte, e che di lui porta il nome, si prospetta quindi un'iniezione di irrobustimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro