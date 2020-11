Giovedì 19 novembre da Égalité arriva il Beaujolais Nouveau, uno dei prodotti d’Oltralpe più caratteristici.

Alle tradizioni non si rinuncia, nemmeno in tempo di lockdown. Giovedì 19 novembre da Égalité arriva il Beaujolais Nouveau, uno dei prodotti d’Oltralpe più caratteristici. Nel corso della giornata il vino novello verrà proposto per l’asporto con tre abbinamenti originali per colazione, pranzo e aperitivo. A rendere ancora più gustosa questa occasione è il Pain au Beaujolais, impastato con farina e vino. Per celebrare anche a casa propria una delle ricorrenze francesi più amate.

In questo periodo, la boulangerie di via Melzo 22 rimane aperta per garantire il servizio essenziale di produzione e vendita, esclusivamente da asporto, dei prodotti da forno, freschi e confezionati. Nuovi gli orari di attività, con apertura 7 giorni su 7: dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 e domenica e lunedì dalle 8.00 alle 13.00.

Le Fête del Beaujolais Nouveau al tempo dell’asporto

Il Beaujolais Nouveau, chiamato anche “vino giovane” o “vino dell’anno”, si distingue per il suo aroma fruttato, profumato al palato e dal gusto inconfondibile. Il suo arrivo sul mercato - che avviene ogni anno il terzo giovedì del mese di novembre, momento in cui termina il processo di vinificazione e viene autorizzata la vendita del vino nuovo – rappresenta in Francia un’occasione di festa e convivialità.

Anche quest’anno Égalité vuole far scoprire questa tradizione, portando il Beaujolais direttamente nelle case milanesi. La boulangerie ha scelto di proporre per l’asporto il Beaujolais au Nouveau - vino nature del Domaine de Chasselay, proveniente da una tenuta che risale al 1464, da qualche anno completamente dedita alla coltivazione biologica certificata.

Per accompagnarlo è stato creato lo speciale Pain au Beaujolais, in cui la Farina Tradition Française della Minoterie du Trièves si unisce al vino novello, formaggio Emmental, pancetta, origano, sale e lievito madre. 24 ore di lievitazione regalano un pane dalla crosta fragrante e dall’interno soffice e gustoso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro