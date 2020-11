Leva Civica per il Coronavirus

I progetti dovranno prevedere interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari nei territori delle 8 ATS regionali (Città Metropolitana, Insubria, Brianza, Bergamo, Brescia, Pavia, Valpadana e Montagna).

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, ha approvato, con una recente delibera, le nuove iniziative della Leva civica volontaria in emergenza Covid-19.

Si tratta di iniziative finalizzate a favorire i valori della solidarietà nonché la crescita umana e professionale dei giovani tra i 18 e i 28 anni, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali, nell'ambito dell'assistenza e del servizio sociale.

"Abbiamo stanziato 1,8 milioni di euro. I percorsi di leva civica che verranno attivati nel corso del periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo - ha spiegato l'assessore Piani - devono garantire l'impiego degli operatori volontari nel rispetto di tutte le disposizioni emanate a livello regionale e nazionale in materia di prevenzione e protezione e, in particolare, l'utilizzo dei dispositivi di protezione personali idonei a tutela degli operatori e dei beneficiari delle attività".

"La misura - ha puntualizzato Piani - prevede la presentazione di progetti sperimentali ed è diretta a offrire alle giovani generazioni, per 12 mesi, un'importante opportunità di cittadinanza attiva in aiuto ai più fragili anche in considerazione della crisi sanitaria".

I progetti dovranno prevedere interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari nei territori delle 8 ATS regionali (Città Metropolitana, Insubria, Brianza, Bergamo, Brescia, Pavia, Valpadana e Montagna).

In tali progetti, nelle sedi dove interverranno e rispetto all'attività che verrà proposta, alla data di presentazione del progetto non dovranno essere già presenti volontari del Servizio Civile Nazionale. Il termine massimo entro cui la misura dovrà essere realizzata è dicembre 2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro