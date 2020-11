Magenta piange il maestro Lavatelli

Un grande uomo, un maestro. Di quelli che non ci sono più. E’ tornato alla casa del Padre il maestro Silvio Lavatelli, spentosi a 96 anni dopo una vita dedicata all’insegnamento.

Un grande uomo, un maestro. Di quelli che non ci sono più. E’ tornato alla casa del Padre il maestro Silvio Lavatelli, spentosi nel sonno a 96 anni dopo una vita dedicata all’insegnamento. Domani pomeriggio (18 novembre) nella basilica di San Martino si terranno i funerali. Ha insegnato alle Mazzini ed è il ricordo di tantissimi bambini che da lui hanno tratto insegnamenti di vita. Ma, a detta di chi lo ha conosciuto, era bravissimo anche ad insegnare. Non era solo umanamente impeccabile, sapeva fare il suo lavoro nel migliore dei modi. Al punto che di lui si dice che avrebbe benissimo potuto insegnare all’Università. “Una figura eccezionale – ricorda Francesco Bigogno – quando gli chiesi di preparare delle linee guida per l’insegnamento dei bambini nella missione di mia sorella in Togo lui, puntigliosamente, organizzò in maniera schematica le varie materie. Dall’italiano alla matematica, tutto in maniera impeccabile”. Volontario dell’Unitalsi per il trasporto dei malati a Lourdes Magenta con la scomparsa del Maestro Lavatelli Magenta ha perso una figura di riferimento.

