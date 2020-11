L'ha voluta chiamare 'L'ora dell'ascolto'. Carolina Toia, sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, e "Un momento di confronto e di dialogo con chiunque ne farà richiesta".

L'ha voluta chiamare 'L'ora dell'ascolto'. Carolina Toia, candidato sindaco di Legnano per il Centrodestra e ora sui banchi dell'opposizione, intende fare di questo spazio "Un momento di confronto e di dialogo con chiunque ne farà richiesta". Le motivazioni che l'hanno indotta a mettere in pista questa iniziativa le spiega lei stessa sul profilo social: "Durante la campagna elettorale ho - dice - anzi, abbiamo promesso di essere il punto di riferimento di tutti i cittadini e lo saremo; per questo motivo ho deciso di istituire un'ora dell'ascolto, dedicata a un momento di confronto e dialogo con chiunque ne farà richiesta, un po' come accadeva quando ero consigliere regionale e il venerdì mattina ricevevo i cittadini presso lo Spazio Regione di Legnano". Visto il periodo delicato dovuto all'emergenza pandemica, gli incontri potranno avvenire soltanto da remoto e, quindi, sulla piattaforma Google Meet. Per poter avere accesso sarà necessario inviare a Toia una mail all'indirizzo legnano [at] carolinatoia [dot] it "Così - prosegue - da essere organizzati e offrire a quanti più cittadini possibile l'opportunità di confrontarci per portare in consiglio comunale, e all'attenzione del sindaco, istanze e problematiche". Toia considera la proposta "Un atto dovuto verso tutti i cittadini che hanno riposto fiducia in me, in noi e verso tutti i Legnanesi perché certi problemi non hanno colore politico e sono trasversali a ogni schieramento". Toia invita chi vorrà beneficiare di quest'opportunità a consultare ogni lunedì mattina la pagina Facebook dedicata, scriverle una mail e attendere, quindi, la sua risposta per potersi collegare con Google Meet. "Mi sembra una buona iniziativa - conclude - che ci consente di stare accanto a tutti i Legnanesi in un momento in cui la vicinanza sta, purtroppo, venendo meno, spero nel mio piccolo di potervi essere d'aiuto non solo a parole". Insomma, una libera tribuna di condivisione di alcune istanze che concernono la vita di Legnano, le sue necessità e i progetti per assecondarle.

