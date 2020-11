Parrocchia: restauro tetto

Consegnata alla Diocesi di Milano e alla Sovrintendenza tutta la documentazione e i progetti necessari per poter eseguire i lavori di restauro del tetto della chiesa parrocchiale.

Del paese è uno dei biglietti da visita dorati. Sia per il suo valore storico, artistico e culturale, sia perché rappresenta il fulcro della devozione cristiana dei cittadini di Vanzaghello. La chiesa di Sant'Ambrogio, però, necessita ora di qualche sistemazione al suo tetto. Un passaggio decisivo da parte della parrocchia retta da don Armando è stato compiuto proprio in questi giorni, come spiega lui stesso sull'ultimo numero de 'Il Mantice': "Dopo più di un anno di lavoro, progetti, rilievi, sopralluoghi di tecnici e tutto quanto necessario - scrive - abbiamo consegnato alla Diocesi di Milano e alla Sovrintendenza tutta la documentazione e i progetti necessari per poter eseguire i lavori di restauro del tetto della chiesa parrocchiale". Restauro, appunto, quindi nessun posizionamento di un tetto in sostituzione di quello che necessita di rafforzamento proprio a motivo del vincolo posto sullo stesso bene dalla Sovrintendenza in quanto si tratta di edificio storico e di pregio. "Si rende necessaria un'opera di restauro completo - prosegue don Armando - pertanto con tempistiche più lunghe e costi più onerosi". La ristrutturazione del tetto porterà con sé altri interventi di rafforzamento della sicurezza come la creazione di un impianto antipiccione, inoltre anche "la realizzazione di un'illuminazione e l'installazione di una linea vita per futuri interventi di manutenzione". In vista vi è anche un rifacimento della tinteggiatura esterna. Tutto, quindi, al servizio di una chiesa che continui a esercitare il suo ruolo di centro della ritualità e della fede cristiana del paese ma lo possa fare con un'ulteriore iniezione di sicurezza a beneficio del suo stesso valore e dei fedeli.

