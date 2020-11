Turbigo Covid: 15 guariti; a scuola, poi...

Emergenza Covid-19 Turbigo: ci sono 15 nuovi guariti, mentre i positivi sono 8 in più, per un totale di 71. La situazione, infine, delle scuole cittadine.

Un dato che fa ben sperare per il futuro: ossia 15 guariti. "Sui positivi, invece - dice il sindaco Christian Garavaglia - abbiamo 8 nuovi casi, quindi facendo il bilancio, attualmente, ci sono ancora 71 persone in isolamento, alle quali si aggiungono le situazioni di 'stretto contatto'. Di queste, inoltre, 5 sono ricoverate in ospedale (anche qui abbiamo, però, in parte una buona notizia, in quanto alcuni cittadini che erano in strutture sanitarie, 2 sono stati dimessi). Sulla scuola, infine, è stata messa in isolamento la classe 3^B della scuola Secondaria, per contatti con un caso positivo, mentre per la scuola dell'Infanzia, la sezione dei gialli, già in isolamento, terminerà il 20 novembre, ma in parallelo, proprio in queste ultime ore, è stata posta in quarantena la classe dei rossi. Per la Materna Ente Morale, invece, abbiamo avuto la comunicazione che alcuni bambini della classe delle farfalle sono stati messi in isolamento fiduciario, per un contatto con un positivo".

