Inveruno: 2 decessi e 200 positivi

"Purtroppo 2 nostri concittadini positivi sono deceduti. La gravità di queste notizie la sentiamo profondamente". Crescono, purtroppo, anche i positivi: ad oggi sono 200.

Sarebbe stato il giorno della Fiera di San Martino ma oggi è un giorno particolarmente triste per Inveruno e Furato: per la prima volta la comunità tocca le 200 persone positivie al coronavirus e due decessi nello stesso giorno.

"Sul fronte covid 19 ad Inveruno e Furato oggi la situazione è la seguente - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Purtroppo 2 nostri concittadini positivi sono deceduti. La gravità di queste notizie la sentiamo profondamente.

Alle famiglie le nostre condoglianze più sincere.

I concittadini positivi sono 200, 4 più di ieri.

Dei concittadini positivi 7 sono ricoverati in strutture ospedaliere del territorio.

I concittadini in quarantena obbligatoria sono 356.

27 persone hanno terminato la quarantena e si riappropriano della loro quotidianità.

2 nostri concittadini sono guariti, e di questo ce ne felicitiamo!!!

Cari concittadini il percorso è lungo ed accidentato, ma so che abbiamo tutte le risorse umane per affrontarlo assieme!".

