'Prendilo di petto': screening al seno

Dalle 14 alle 18, il poliambulatorio di Casorezzo sarà a disposizione delle donne che vorranno sottoporsi a questa rilevante misura preventiva. L'appuntamento è mercoledì 18.

Il Covid-19 si sta prendendo, drammaticamente, la ribalta della scena. Ma sotto controllo devono restare anche le altre patologie. Consapevole di questo, il Comune di Casorezzo ha deciso di promuovere per mercoledì 18 novembre un'iniziativa di screening per la prevenzione del tumore al seno. Dalle 14 alle 18, allora, il poliambulatorio cittadino sarà a disposizione delle donne che vorranno sottoporsi a questa rilevante misura preventiva. L'iniziativa è stata denominata 'Prendilo di petto' e sarà completamente gratuita. "Per la coincidenza di questo screening con la situazione sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 - spiega l'assessore alle politiche sociali Marta Bertani - raccomandiamo a tutti di osservare le norme di sicurezza e igiene indicate dagli organi competenti e di recarsi in loco nell'orario esatto stabilito per la visita". Prenotazioni e informazioni potranno essere chieste al numero 02/9010012 componendo l'interno 3.

