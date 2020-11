Olcella: centro polifunzionale

La realizzazione del centro polifunzionale di Olcella: un progetto su cui il Comune punta molto come elemento di rafforzamento sul piano aggregativo e sociale.

Il periodo è delicato, le emergenze restano. L'agenda dei lavori pubblici dell'Amministrazione comunale di Busto Garolfo del sindaco Susanna Biondi, però, è davvero ricca. Uno degli interventi in campo riguarda la realizzazione del centro polifunzionale di Olcella su cui il Comune punta molto come elemento di rafforzamento sul piano aggregativo e sociale. "Lo avevamo promesso in campagna elettorale - scrive in una nota il sindaco bustese - ed eccoci pronti a realizzarlo, la struttura di duecento metri quadrati sarà collocata presso il parco di Olcella, nella porzione che sta tra la via Tosi e via Falcone, e ospiterà lo sportello per i servizi ai cittadini, uno spazio per i colloqui con la cittadinanza , un locale adibito ad ambulatorio medico e un'ampia sala aggregativa in cui si potranno svolgere eventi e attività culturali, ludiche e ricreative proposte dal Comune o dalle associazioni del territorio". Insomma, la nuova struttura si candida a essere un polo d'attrazione non soltanto per favorire la voglia di stare insieme dei cittadini ma anche sul piano dell'erogazione di servizi di rilevanza primaria. Il progetto riposa su uno stanziamento di 360 mila euro e la giunta, spiega Biondi, intende dare avvio alle procedure che condurranno all'affidamento dei lavori entro la fine dell'anno. Biondi esprime soddisfazione perché di qui a poco è destinato a passare dalla carta millimetrata alla realizzazione concreta un progetto "Di grande importanza di cui abbiamo molte volte sentito la necessità". E ringrazia, oltreché la sua squadra di governo composta dalla lista 'Busto Garolfo Paese Amico', in particolare il suo vicesindaco Andrea Milan, l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Rigiroli e il consigliere comunale delegato per le questioni di Olcella Daniele Dianese. Per la stessa frazione bustese sta, quindi, per affacciarsi alla ribalta un indubbio valore aggiunto che ne potenzierà l'attraibilità.

