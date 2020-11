Covid Robecchetto: 6 nuovi casi, ma anche 7 guariti

"Per la prima volta da tempo il numero delle persone positive diminuisce nella nostra comunità: da 74, infatti, passiamo a 73. Il numero è determinato dall'aumento di 6 nuovi casi di nostri concittadini risultati positivi e dal fatto che 7 sono risultati negativi - dice il sindaco".

"Per la prima volta da tempo il numero delle persone positive diminuisce nella nostra comunità: da 74, infatti, passiamo a 73. Il numero è determinato dall'aumento di 6 nuovi casi di nostri concittadini risultati positivi e dal fatto che 7 sono risultati negativi al tampone di controllo". Inizia così il consueto messaggio sulla situazione Covid-19 del sindaco di Robecchetto e Malvaglio, Giorgio Braga. "Una persona positiva inoltre è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al proprio domicilio, tantissimi auguri a lei per una veloce e completa guarigione. Attenzione non dobbiamo abbassare la guardia: la diminuzione temo che, purtroppo, sia solo momentanea, anche se chiaramente spero che sia il contrario e di essere smentito dai numeri. Comunico, inoltre, che la dirigente scolastica ha posto in sospensione preventiva la classe 5^A della nostra scuola Primaria".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro