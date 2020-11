Inveruno: un altro decesso e 190 positivi

"La situazione all’interno della nostra Comunità in merito all’andamento della pandemia è la seguente: 190 i positivi e 382 in qurantena". Ecco anche la divisione per età.

Una situazione ancora una volta in evoluzione ma che, per fortuna, inizia a rallentare. Certo, è solo un timido segnale, ma occorre tenerne conto per comprendere come le nuove misure di sicurezza inizino a funzionare.

Se nella giornata di giovedì si era registrato un altro decesso, il terzo di questa seconda ondata, la sintesi della situazione attuale l'ha tracciata il sindaco Sara Bettinelli: "La situazione all’interno della nostra Comunità in merito all’andamento della pandemia è la seguente - commenta - I concittadini positivi oggi sono 190, 15 più di ieri.

Dei concittadini positivi 10 sono ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio.

382 sono le persone in quarantena obbligatoria.

8 concittadini hanno ricevuto l’esito del tampone di verifica, negativo, e quindi sono ufficialmente guariti.

Per 4 persone è terminato il periodo di quarantena obbligatoria.

Di queste notizie siamo molto felici!

I concittadini positivi suddivisi per fasce di età:

0-10: 10

11-20: 26

21-30: 26

31-40: 24

41-50: 22

51-64: 49

+65: 33

Le regole fondamentali sono il presupposto di tutto:

- mascherina

- igiene delle mani

- distanziamento

- uscire di casa SOLO in caso di necessità

È difficile, ma abbiamo tutte le capacità per resistere ed insieme uscirne al meglio!

Non abbassiamo mai la guardia!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro