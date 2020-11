'Aurea': progetti sociali

Favorire la partecipazione ai bandi e accompagnare le associazioni in un percorso di crescita che le renda sempre più autonome sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo è tra gli obiettivi che si pone il Comitato Promotore Fondazione Aurea.

Favorire la partecipazione ai bandi e accompagnare le associazioni in un percorso di crescita che le renda sempre più autonome sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo è tra gli obiettivi che si pone il Comitato Promotore Fondazione Aurea attraverso una delle sue attività: lo Sportello del Terzo Settore. "Abbiamo creduto sin dall’inizio in questa nostra iniziativa che rappresenta una parte importantissima di quello che stiamo costruendo passo dopo passo e che vede come primo traguardo la costituzione di una Fondazione. Nei primi 6 mesi di attività abbiamo supportato le associazioni che si sono rivolte a noi per gli adeguamenti statutari previsti dalla Riforma e per la partecipazione a bandi. I risultati hanno ripagato il nostro impegno dimostrando che la strada è quella giusta e che l’economia sociale funziona. 40.000 euro il valore economico portato sul territorio di Castano Primo, inestimabile il valore sociale: il contributo CONI per il JKS Karate, il bando regionale 'Giovani in Cammino' per la Parrocchia e di pochi giorni fa la conferma dell’approvazione di un importante progetto finanziato da Regione Lombardia con il bando di sostegno al Terzo Settore". 'RipartiAmo dalla Sostenibilità' il nome del progetto che vedrà la partecipazione di APS GenitoriAmo (capofila), AUSER Castano Primo, Corpo Musicale S. Cecilia, Fiore che Ride (Croce Azzurra Ticinia ODV) e il coinvolgimento di 4 realtà del Secondo Settore: Tutto Per La Casa, Coop-Novacoop, Roto3 Industria Grafica S.r.l e Help Confezioni. Il valore economico ricadrà anche su tutte quelle figure professionali che si sono messe a disposizione del progetto come maestri di musica, educatori e artigiani locali. Per l’Amministrazione Comunale tutto questo rappresenta un risparmio, o meglio, maggiori entrate per attività che andranno a generare un inestimabile valore sociale e culturale e del quale, a beneficiarne, sarà l’intera comunità. L’economia sociale è questo: un meccanismo virtuoso che si regge sulla collaborazione fra Primo (Pubblica Amministrazione), Secondo (settore produttivo) e Terzo Settore (associazioni, no-profit) in un rapporto alla pari basato sulla reciprocità. Il ruolo di un’Amministrazione Comunale deve essere dunque di sostegno. L’errore più grande che può commettere è cadere nella facile tentazione di volersi inserire in maniera diretta nel Terzo Settore. Questo porterebbe l’ingresso di innumerevoli vincoli legati alla Pubblica Amministrazione e con i quali spesso il privato e il no-profit si scontrano. Il rischio è di inceppare il meccanismo e trasformare una macchina da corsa nell’ennesimo carrozzone. L’obiettivo del C.P. Fondazione Aurea è “Creare possibilità per migliorare il nostro posto nel mondo”. L’economia sociale rappresenta lo strumento per raggiungerlo e sul quale bisogna investire per il futuro. Info e contatti: www.fondazioneaurea.it; info [at] fondazioneaurea [dot] it; Cell. 320 016 5830; Facebook, Instagram e LinkedIn. Sede operativa: Corso Martiri Patrioti n.4, Castano Primo (MI).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro